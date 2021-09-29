Власти РФ решили отказаться от контрольных в школах

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Вместо региональных и муниципальных контрольных в школах будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР). В результате количество работ сократится, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Таким образом в ведомстве выполнят соответствующее поручение президента Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент — ВПР, — рассказал глава ведомства.

По его словам, всероссийские проверочные работы содержат проверенные материалы и соответствуют федеральным государственным стандартам образования. Это позволяет без дополнительных затрат времени и сил оценить знания школьников.

«Мы создаем единое образовательное пространство и освобождаем учителей от ненужной бумажной работы», — заключил Кравцов.

27 сентября Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. В его указе отмечается необходимость обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и учёта актуальности задач мониторинга качества образования.