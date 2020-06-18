Власти рассказали, нужны ли справки о тесте на COVID-19 для сдачи ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/33083798-b13e-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Выпускникам и организаторам ЕГЭ нет необходимости предоставлять справку о сдаче теста на коронавирус перед сдачей экзамена, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, совместные методические рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора не содержат такое требование.

То есть массово сдавать анализы, приносить с собой справки — этой необходимости нет, и этого требования не предъявляется, — подчеркнул он в ходе горячей линии.

Музаев посоветовал выпускникам без спешки готовиться к ЕГЭ и напомнил о том, что с собой необходимо взять с собой паспорт и чёрную гелевую ручку.

Он уточнил, что организаторам экзамена справки также не потребуются.

При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что регионы РФ будут самостоятельно принимать решение, делать ли сдающим ЕГЭ. Он отметил, что к обязательным требованиям при проведении ЕГЭ относятся измерение температуры школьника на входе, рассадка сдающих на расстоянии полутора метров друг от друга, обработка рук санитайзером и ношение масок.

Как писал NEWS.ru, Музаев считает, что замена единого государственного экзамена другим форматом проверки знаний при поступлении в высшие учебные заведения затянула бы приёмную кампанию на несколько месяцев.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен потребуется только поступающим в высшие учебные заведения.

При этом Рособрнадзор не станет требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемической предосторожности.

17 июня министерство просвещения утвердило расписание проведения единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.