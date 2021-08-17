Власти рассказали, как начнётся учебный год в вузах
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
19:01, 17 августа 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Почти все вузы России начнут учебный год в очном режиме. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщается на сайте ведомства.
Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, — подчеркнул глава ведомства.
По его словам, 96,4% высших учебных заведений начнут работу 1 сентября, а остальные смогут сделать это до 1 ноября. При этом иностранцы, которые не могут попасть в Россию из-за закрытых границ, получат возможность пройти обучение в онлайн-формате.
Также Фальков отметил недопустимость принудительной вакцинации от коронавируса и призвал развернуть широкую информационную кампанию.
Ранее президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что высшие учебные заведения в России начнут новый учебный год в гибридном формате.
В российских вузах привиты от коронавирусной инфекции 60% сотрудников и около 30% студентов. При этом, возможно, студентов будут тестировать на коронавирус. А заселять в общежития будут соблюдая меры безопасности, но без требования прививаться.