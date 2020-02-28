https://static.news.ru/photo/a87f97d6-5a28-11ea-8d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Gutfleisch/imagebroker.com/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Теперь дополнительный платёж будет включён в стоимость ещё нескольких машин, цена которых превышает три миллиона рублей.

Перечень дополнили транспортными средствами марок Honda, Mazda, Jeep, Chrysler и Subaru, передаёт РИА Новости. Всего в списке содержится 632 машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, 484 - от 5 до 10 миллионов, 100 – от 10 до 15 миллионов и 82 – больше 15 миллионов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о введении единого повышающего коэффициента на транспортный налог для автомобилей стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей. Вместо предыдущих показателей 1,3 и 1,5 к машинам младше трёх лет применят показатель 1,1.