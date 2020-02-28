Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Теперь дополнительный платёж будет включён в стоимость ещё нескольких машин, цена которых превышает три миллиона рублей.
Перечень дополнили транспортными средствами марок Honda, Mazda, Jeep, Chrysler и Subaru,
Ранее, как писал NEWS.ru, Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о введении единого повышающего коэффициента на транспортный налог для автомобилей стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей. Вместо предыдущих показателей 1,3 и 1,5 к машинам младше трёх лет применят показатель 1,1.
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