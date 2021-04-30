Власти пообещали остановить падение доходов россиян

https://static.news.ru/photo/2bd95d90-a99e-11eb-891c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение доходов россиян власти обещают остановить в течение 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2021 года реальные располагаемые денежные доходы сократились на 3,6%. В четвёртом квартале 2020 года падение составило 0,9%.

Песков отметил, что подобная ситуация наблюдается повсеместно. Весь мир переживает последствия пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса. Россия этих негативных последствий избежать не могла.

Во многих странах ситуация хуже. И мы всё-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что запас наличных денег у россиян в первом квартале текущего года сократился на 0,7% — до 13,3 трлн рублей. В прошлом году в этот же период доля наличности увеличилась на 5,2%. По словам экспертов, это было связано с обрушением рубля, страхом россиян перед пандемией и сообщениями о введении налога на вклады в банках.