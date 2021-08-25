Власти раскрыли формат проведения Дня знаний в школах

День знаний в школах России пройдёт в очном формате. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе заседания Госсовета по вопросам образования, передаёт РИА Новости.

Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдёт очно, — сказал он.

Глава ведомства отметил, что школы страны готовы принять все 17 млн учеников. По его словам, за последние пять лет были построены 1623 школы, в этом году откроются ещё 130 учебных заведений, а к 2025 году планируется завершить строительство 1,3 тысячи школ. Это позволит полностью отказаться от третьей смены.

Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования. Однако понимаем, что предстоит сделать ещё очень много, — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил освободить учителей школ от обязанности носить медицинские маски на уроках. По его мнению, использование масок следует оставить на усмотрение самих педагогов. Он отметил, что к настоящему времени от коронавируса привились более 80% столичных учителей.