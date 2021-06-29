Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверит распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что директор местного турагентства рассказала путешественникам, как обмануть ПЦР-тест на коронавирус, пишет «МК в Красноярске».

Представители Роспотребнадзора собираются изучить соблюдение законодательства о профилактике COVID-19. Кроме того, проверку начала местная полиция, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

Ранее директор турагентства в Красноярске Екатерина Семёнова опубликовала в своём Instagram ролик, где рассказывает, как помогла туристам с положительными результатами теста на коронавирус попасть в Египет. Она поделилась с ними способом обмана нового теста, что помогло им получить отрицательные результаты и улететь за границу.

Позже она назвала это шуткой. По её словам, туристы сделали прививку от коронавируса, что и послужило причиной пересдать ПЦР-тест, а границу они пересекали с сертификатом о вакцинации.

Компания Anex Tour, франшизу которой использовала Семёнова, прекратила сотрудничество с женщиной.

Ранее стало известно, что стоимость фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей. Причина в том, что Москва обязала с 28 июня показывать специальные QR-коды на входе в рестораны и при посещении массовых мероприятий.