Власти проверят информацию о показе клипа с «уничтожением Кремля» на уроке

Управление образования Селенгинского района Бурятии проведёт проверку сообщений о показе клипа с песней на украинском языке и кадрами «уничтожения Кремля», который показали во время урока в школе города Гусиноозёрск, сообщает РИА Новости. В районном Управлении образования отметили, что ролик показала учительница по своей собственной инициативе во время классного часа, на котором она разъясняла текущие политические события.

Видео вырвано из контекста всего урока. После просмотра ролика было организовано обсуждение о негативном влиянии пропаганды украинских властей, — сказали в управлении, добавив, что по окончании служебного расследования будут приняты соответствующие меры.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Она попросила проверить информацию о показе этого клипа. В депутатском запросе говорилось, что в одном из Telegram-каналов появился видеоролик с урока русского языка в одной из школ Бурятии.