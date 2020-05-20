Власти призвали курорты не допускать сотрудников без теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/cba51732-9abe-11ea-9737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Роспотребнадзор сделал рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в период пандемии коронавируса. В ведомстве просят не допускать к работе сотрудников, которые не получили отрицательный результат анализа на коронавирус.

Соответствующая справка должна быть выдана не раньше, чем за семь дней до начала работы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, необходимо каждую неделю или чаще тестировать сотрудников на COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.