Власти призвали курорты доставлять еду в номера

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Роспотребнадзор сделал рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в период пандемии коронавируса. В ведомстве просят доставлять еду туристам в номера.

Также можно организовать питание в ресторанах и столовых по системе предварительных заказов. При этом необходимо обеспечить расстояние между столами не меньше двух метров. Кроме того, за одним столом должен сидеть только один человек, если он не живёт в одном номере с другими людьми, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.