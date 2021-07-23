Власти признали The Insider иноагентом

Расследовательское издание The Insider признали иностранным агентом. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

В список иноагентов попала зарегистрированная в Латвии компания The Insider SIA, которая администрирует домен издания. Кроме того, СМИ-иностранными агентами стали журналист Алексей Постернак, замглавреда издания «Проект» (признано российскими властями нежелательной организацией) Михаил Рубин, сотрудники СМИ Юлия Апухтина и Софья Гройсман, а также журналист «Открытых Медиа» Илья Рождественский.

15 июля российские власти признали нежелательной организацией издание «Проект». По мнению Генпрокуратуры, его деятельность «предстaвляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Кроме того, Минюст добавил в реестр СМИ — иностранных агентов пятерых журналистов издания, включая главреда Баданина.

16 июля сайт российской правозащитной организации «Команда 29» был заблокирован Роскомнадзором. Представители «Команды 29» заявили, что сайт объединения был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за распространения материалов организации Spolecnost Svobody Informace (признана в России нежелательной), которая была зарегистрирована в Чехии. Однако правозащитники подчеркнули, что никаких материалов данной организации на сайте объединения нет. После этого организация прекратили работу.