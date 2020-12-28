Власти признали правозащитника Пономарёва «СМИ-иноагентом»

https://static.news.ru/photo/992d2a60-4914-11eb-88d3-fa163e074e61_660.jpg Лев Пономарёв Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство юстиции включило в «иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента», пять российских граждан, в том числе правозащитника и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарёва.

Соответствующий список опубликован на сайте Минюста. Кроме Пономарёва в нём оказались журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода») и Сергей Маркелов («7×7»), акционистка Дарья Апахончич, а также главный редактор онлайн-издания «Псковская губерния» Денис Камалягин. Критерии отбора людей в реестр не раскрываются.

Помимо физических лиц, в перечне содержится 11 изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода» и его татаро-башкирская служба, «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Фактограф», телеканал «Настоящее время» и чешское информагентство Medium-Orient.

Законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Парламент страны одобрил его 8 декабря. 25 декабря его принял Совет Федерации.

Иностранным агентом, согласно закону, может быть признан любой человек, который «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляет целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень секретных сведений должен будет определить соответствующий орган исполнительной власти.

Лица, которых признают иноагентами, не смогут работать на государственной и муниципальной службе, а также не смогут получить доступ к государственной тайне.

Первый закон об иностранных агентах был принят в России летом 2012 года. Он касался некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, а также получают иностранное финансирование. Первые два года действия закона включение в реестр иноагентов было добровольным, но с 2014 года это стало обязательным. В 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах: ими по факту могут стать любые иностранные СМИ, финансируемые иностранными органами или гражданами.

В прошлом, 2019 году был принят закон о физлицах-иноагентах. Такого статуса, согласно ему, могут удостоиться люди, которые распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают иностранное финансирование.