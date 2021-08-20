Власти признали иноагентом объединение журналистов «Четвёртый сектор»

Минюст внёс объединение журналистов-фрилансеров «Четвёртый сектор» в реестр иностранных агентов, опубликованный на сайте ведомства.

По мнению властей, организация получала финансирование от российского филиала немецкого Фонда Фридриха Науманна за свободу и молдавского фонда PRO NOVA. В Минюсте уверены, что НПО занималась политической деятельностью для оказания влияния на госполитику и формирования органов власти.

Одна из основательниц проекта Анастасия Сечина написала в Facebook, что не согласна с решением. Она отметила, что «так это вроде бы и должно быть устроено — журналисты влияют на общественное мнение и решения властей».

Нам по-прежнему грозит серьёзный штраф — за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр иноагентов, — подчеркнула она.

В июле Минюст начал внеплановую проверку организации. Тогда «Четвёртый сектор» объявил о самоликвидации. С организацией сотрудничали около десяти журналистов, тексты которых публиковались в федеральных СМИ. При этом журналисты, кроме Сечиной и Михаила Даниловича, не были членами «Четвёртого сектора».

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения пока неизвестны. Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в перечень иноагентов включены шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.