Власти признали иностранными агентами юрлица журналистов-иноагентов

Минюст внёс четыре организации в реестр СМИ — иностранных агентов, следует из информации на сайте ведомства. Эти компании создали люди, которых уже признали СМИ-иноагентами.

В список попали четыре компании: «Вега 2021» (создана Ильёй Рождественским*, журналистом издания «Открытые медиа»), «Альтаир 2021» (создана Максимом Гликиным*, журналистом издания «Открытые медиа»), «Главный редактор 2021» (создана Юлией Ярош*, журналистом издания «Открытые медиа») и «Ромашки монолит» (создана Марией Железновой*, Софьей Гройсман*, Ольгой Чураковой*, Юлией Лукьяновой* и Петром Маняхиным* — журналистами издания «Проект»**).

Журналисты обязаны были создать юридические лица по закону, так как они лично были признаны СМИ-иноагентами.

В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Гройсман* рассказала журналистам РБК, что не понимает, зачем вносить в реестр иноагентов созданное ею юрлицо. По её словам, компания не будет вести никакой деятельности.

4 августа Роскомнадзор заблокировал «Открытые медиа». Позднее стало известно, что власти считают издание связанным с британской НПО Open Russia Civic Movement, которая признана ими нежелательной организацией. После этого проекты заявили о прекращении своей работы для сохранения безопасности сотрудников.

Ранее российские СМИ обратились к власти с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.

* Илья Рождественский, Максим Гликин, Юлия Ярош, Мария Железнова, Софья Гройсман, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Пётр Маняхин признаны российскими властями СМИ-иноагентами.

** Издатель «Проекта» американская НПО Project Media признана российскими властями нежелательной организацией.