Власти признали иноагентом «Важные истории»

Министерство юстиции включило расследовательское издание «Важные истории» в реестр иностранных агентов. Это следует из списка, размещённого на сайте ведомства.
В реестре
Причины такого решения сейчас неизвестны.
В разговоре с NEWS.ru Роман Анин рассказал, что сейчас редакция готовит заявление на этот счёт.
Кроме того, иноагентом признали телеканал «Дождь».
Накануне Минюст внёс движение наблюдателей за выборами «Голос» в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранным агентом. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» стало первым в новом списке организаций-иноагентов, не зарегистрированных в России и не имеющих юрлица. По информации властей, данные об иностранном финансировании организации были получены от гражданки Армении.