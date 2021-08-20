Власти признали иноагентом «Важные истории»

Министерство юстиции включило расследовательское издание «Важные истории» в реестр иностранных агентов. Это следует из списка, размещённого на сайте ведомства.

В реестре указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Кроме того, в список иноагентов попали шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.

Причины такого решения сейчас неизвестны.

В разговоре с NEWS.ru Роман Анин рассказал, что сейчас редакция готовит заявление на этот счёт.

Кроме того, иноагентом признали телеканал «Дождь».

Накануне Минюст внёс движение наблюдателей за выборами «Голос» в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранным агентом. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» стало первым в новом списке организаций-иноагентов, не зарегистрированных в России и не имеющих юрлица. По информации властей, данные об иностранном финансировании организации были получены от гражданки Армении.