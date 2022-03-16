Власти Приморья обратились к жителям с призывом прекратить скупать продукты

Председатель правительства Приморья Вера Щербина обратилась к жителям с призывом прекратить скупать продукты. Она добавила, что перебоев с их поставками не ожидается. По её словам, ситуация в экономике края стабильная, а запасы товаров есть в достаточном количестве, сообщает РИА Новости.

Хотелось бы призвать всех жителей края прекратить ажиотажный спрос, сбоев в системе обеспечения продуктами питания никаких не предвидится, — заявила Щербина.

Она добавила, что люди активно скупают сахар, крупы, муку, мясо и другие продукты. Она также подчеркнула, что власти следят за динамикой цен на отдельные виды социально значимых продуктов и товаров первой необходимости.

Ассоциация «Русбренд» ранее направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции.

Организация попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры. Несмотря на это в Минсельхозе не располагают данными об использовании цен в долларах. Известно, что в ассоциацию «Русбренд» входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone.