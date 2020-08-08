Власти позволят россиянам регистрировать товарные знаки

https://static.news.ru/photo/78e862da-d98c-11ea-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал новое распоряжение о плане мероприятий по трансформации делового климата. Документ коснется сферы интеллектуальной собственности. Его опубликовали на сайте кабмина.

Речь идёт о мероприятиях, которые простимулируют технологические разработки, усилят защиту правообладателей и откроют новые возможности для управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), — цитирует текст документа «Москва 24».

Помимо этого, план включает меры по снижению барьеров на стадиях выявления и патентования РИД. Также гражданам предлагается разрешить регистрировать товарные знаки. Предусматриваются и льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей. Реализация данного проекта значительно поможет развитию института интеллектуальной собственности.

NEWS.ru писал ранее, что в России за год снизился коэффициент изобретательской активности населения — число патентных заявок на изобретения, поданных в расчёте на 10 тысяч человек. Если в 2018 году он составлял 1,7, то в 2019-м — 1,59. В отдельных же регионах он по-прежнему высок.