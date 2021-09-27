Власти потребовали от СМИ удалить новость о дефиците продуктов на Таймыре

Роскомнадзор потребовал от изданий Znak.com, NGS24 и «Тайга.инфо» удалить публикации о недостатке продуктов на Таймыре. В противном случае журналистам пригрозили блокировкой, говорится на сайтах СМИ.

Речь идёт о проблемах с поставками товаров в магазины города Хатанга. Сотрудники Znak.com отметили , что на дефицит еды обратил внимание местный депутат от ЛДПР Михаил Иваницкий. Политик снял на видео пустые полки и опубликовал в Instagram, этот пост доступен до сих пор. При этом полицейские пообщались с парламентарием, однако предъявлять претензии не стали. Удалять материал журналисты отказались.

В NGS24 подчеркнули, что и. о. главы Хатанги Анна Бетту подтверждала данные о нехватке продуктов из-за поломки самолёта. Публикация до сих пор доступна на сайте издания.

В то же время «Тайга.инфо» удалила текст с заголовком «„Уже месяц ни колбасы, ни молочки, ни фруктов“: депутат показал пустые полки магазина в таймырском поселке Хатанга». Журналисты объяснили, что РКН угрожал заблокировать сайт издания в течение суток.

Ранее редакция сайта КПРФ получила письмо от Роскомнадзора с предупреждением о возможной блокировке страницы. Причиной стал анонс акции протеста в связи с результатами выборов в России.