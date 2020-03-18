https://static.news.ru/photo/f3e7cb68-6918-11ea-86c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о необходимости обеспечить бесперебойные поставки продуктов для населения и сформировать продовольственные запасы в торговых сетях.

Соответствующее распоряжение Абрамченко озвучила на совещании с представителями министерств и ведомств, которые курируют продовольственный рынок, сообщает ТАСС.

Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тыс. тонн, — привела пример вице-премьер.

Как писал NEWS.ru ранее, в гипермаркете «Ашан» начали продавать тележками наборы для пандемии. Их стоимость варьируется от 2634,50 до 3491,31 руб. В специальный набор попали крупы, макароны и средства первой необходимости.