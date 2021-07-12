Власти пообещали запустить Wi-Fi во всех школах России

Во всех школах России к 2024 году будет Wi-Fi. С таким обещанием выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на форуме «Время образования».

По его словам, во время подключения школ к Интернету власти поняли, что Сеть должна работать в каждом классе. Это необходимо, чтобы учителя могли демонстрировать образовательные материалы или ролики из Интернета.

В этом смысле Минпросвещения с прошлого года нашли возможность и выделили ресурсы федеральные для того, чтобы к концу 2024 года во всех школах, во всех учебных классах был Wi-Fi. Естественно, Wi-Fi, который, прежде всего, нужен учителю для того, чтобы можно было просто и удобно подключаться к защищённому Интернету, — подчеркнул он.

Кроме того, в стандарте цифровой школы содержится требование об установке видеокамер на всех входах и выходах. Это позволит контролировать учеников, а в будущем возможно внедрение системы автоматического оповещения родителей о том, что ребёнок пришёл в школу и ушёл из неё.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что все школы России успешно прошли проверки на защищённость от терактов и пожаров. Чиновник отметил, что нареканий не возникло ни у федеральных органов власти, ни у МЧС, ни у Роспотребнадзора.