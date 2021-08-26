Власти пообещали выдать каждому учителю по планшету

Каждый учитель России к 2023 году получит планшет, пообещал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Такое заявление он сделал на форуме «Время образования».

По его словам, центром цифровизации школы является учитель. Все преподаватели должны получить возможность использовать результаты цифровизации учреждений.

Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей, — поделился он.

Глава ведомства отметил, что планшет станет «основным средством производства» учителей, так как в нём будет план урока и электронный журнал.

Также Шадаев пообещал, что во всех школах России к 2024 году будет Wi-Fi. По его словам, во время подключения школ к Интернету власти поняли, что Сеть должна работать в каждом классе. Это необходимо, чтобы учителя могли демонстрировать образовательные материалы или ролики из Интернета.