Власти пообещали выдать каждому учителю по планшету

Каждый учитель России к 2023 году получит планшет, пообещал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Такое заявление он сделал на форуме «Время образования».
По его словам, центром цифровизации школы
Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей, — поделился он.
Глава ведомства отметил, что планшет станет «основным средством производства» учителей, так как в нём будет план урока и электронный журнал.
Также Шадаев пообещал, что во всех школах России к 2024 году будет Wi-Fi. По его словам, во время подключения школ к Интернету власти поняли, что Сеть должна работать в каждом классе. Это необходимо, чтобы учителя могли демонстрировать образовательные материалы или ролики из Интернета.