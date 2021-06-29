В Россию действительно проник новый штамм коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта-плюс», — отметила она.

По её словам, новой мутацией вируса заразилась женщина. Пациентка легко перенесла заболевание, «всё закончилось благополучно».

Ранее замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала, что российские врачи впервые выявили заражение штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, такой штамм в единичных случаях фиксировали в Великобритании, Соединённых Штатах и некоторых других странах. Кроме того, в Индии нашли около 40 случаев заражения, что незначительно на фоне общих показателей.

Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказывала, что в ситуации с активным распространением штамма коронавируса «дельта плюс» следует вакцинироваться и продолжать носить маски. В противном случае придётся вводить локдаун.