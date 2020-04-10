Власти Подмосковья вводят пропускной режим

https://static.news.ru/photo/4bb58806-7b54-11ea-bef5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Александр Щемляев /Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о новых мерах против распространения коронавируса. По аналогии с Москвой в регионе вводится пропускной режим.

По его словам, ограничения начнут появляться поэтапно. Власти подготовили онлайн-платформу, на которой необходимо будет зарегистрироваться для передвижения, сказал он в Instagram.

Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает, — подчеркнул он.

Однако для посещения ближайшего магазина или выгула домашних животных пропуск не потребуется.

Политик отметил, что с 13 апреля будут усилены наряды полиции, ГИБДД и Росгвардии. Силовики наверняка остановят каждого и спросят о цели передвижения.

Поэтому прошу вас оставаться дома и серьёзно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространения вируса, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы также начнут вводить пропускной режим с 13 апреля.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.