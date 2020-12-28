Вакцинация будет: власти Подмосковья уточнили слова губернатора про паузу

https://static.news.ru/photo/771c08de-4909-11eb-8ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Прививать от коронавируса жителей Московской области не будут только 1 и 7 января, а не неделю, как было объявлено ранее. Такое уточнение сделали в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом там дезавуировали слова губернатора Андрея Воробьёва, который на совещании с заместителями председателя регионального правительства заявил, что с 1 по 7 января вакцинацию поставят на паузу

Прививать от ковида в Подмосковье не будут только два дня — 1 и 7 января, а не неделю, — цитирует разъяснение пресс-службы правительства РИА Новости.

Ранее Воробьёв сообщил, что с 1 по 7 января будет сделана «пауза по вакцинам», после чего, «седьмого числа все силы и средства будут мобилизованы, чтобы вакцинацию продолжать».

Глава региона также отметил, что все пункты вакцинации уже подготовлены, писал NEWS.ru.

Кроме того, в Московской области открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей региона старше 60 лет. Об этом рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.