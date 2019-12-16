https://static.news.ru/photo/ae4ed340-2033-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Московской области решили отказаться от планов штрафовать жителей региона за несортированный мусор. Тех, кто соблюдает правила обращения с отходами, будут материально поощрять.

Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. По его словам, введения штрафных санкций точно не стоит ожидать «в ближайшее время». Вместо этого власти региона предоставят скидку на коммунальные услуги для тех, «кто организует раздельный сбор отходов».

Это касается только ИЖС, жилых домов, СНТ и так далее. Параметры её (скидки. — NEWS.ru) мы пока с коллегами обсуждаем, — отметил зампред.

Хромушин подчеркнул, что, если региональный оператор обнаружит «грязный мусор» в баке для «чистых» отходов, вывоз может быть осуществлён по повышенному тарифу.

Штрафы за неправильную сортировку мусора обсуждались подмосковными властями с 2017 года. В сентябре 2019 года председатель областной думы Игорь Брынцалов заявил, что к этому вопросу следует вернуться после появления необходимой инфраструктуры.

Как ранее сообщал NEWS.ru, австралийским мусорщикам пришлось перерыть около 30 тонн отходов, чтобы вернуть семейной паре из Мельбурна потерянные обручальные и помолвочные кольца.