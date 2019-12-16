Власти Московской области решили отказаться от планов штрафовать жителей региона за несортированный мусор. Тех, кто соблюдает правила обращения с отходами, будут материально поощрять.
Об этом «Интерфаксу»
Это касается только ИЖС, жилых домов, СНТ и так далее. Параметры её (скидки. — NEWS.ru) мы пока с коллегами обсуждаем, — отметил зампред.
Хромушин подчеркнул, что, если региональный оператор обнаружит «грязный мусор» в баке для «чистых» отходов, вывоз может быть осуществлён по повышенному тарифу.
Штрафы за неправильную сортировку мусора обсуждались подмосковными властями с 2017 года. В сентябре 2019 года председатель областной думы Игорь Брынцалов заявил, что к этому вопросу следует вернуться после появления необходимой инфраструктуры.
Как ранее сообщал NEWS.ru, австралийским мусорщикам пришлось перерыть около 30 тонн отходов, чтобы вернуть семейной паре из Мельбурна потерянные обручальные и помолвочные кольца.
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