Власти Подмосковья рассказали о способах получения пропуска на передвижение

https://static.news.ru/photo/b72ec24e-7ca0-11ea-8d55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный пропуск на передвижение в Московской области можно получить по СМС и по телефону горячей линии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьёва.

У кого нет учётной записи на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, для получения пропуска смогут обратиться по телефону 8-800-550-50-30 или отправить SMS на номер 0250, — цитирует РИА Новости заявление.

Ранее NEWS.ru писал, что систему цифровых пропусков по аналогии со столицей вводят в Московской области с 15 апреля. Для оформления пропуска необходимо зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить простую форму.

Если жителям нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует один день, но получать его можно без ограничений. Для поездок к родным, в магазин или в другой регион также нужен будет пропуск, действующий один день, а получить его можно два раза в неделю.