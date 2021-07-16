Власти Подмосковья рассказали о работе системы QR-кодов в отелях

Подмосковные отели и гостиницы не отменяли QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесённый COVID-19. Они по-прежнему необходимы, если клиенты собираются провести в заведении более трёх суток, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму региона.

В части отелей изменений нет, всё по-прежнему: если дольше трёх дней, то необходим QR-код, — отметили в ведомстве.

Накануне глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил , что в регионе отменяют систему QR-кодов. С 19 июля они перестанут быть обязательным условием для посещения кафе, ресторанов, ночных клубов, а также детских игровых комнат и аттракционов. При проведении массовых мероприятий снимается ограничение на число зрителей.

Чиновник добавил, что первый компонент вакцины от коронавируса в Подмосковье получили более 2,3 млн человек. Обе прививки сделали около 1,3 млн. Г

Ранее сообщалось, что отмена обязательных QR-кодов не повлияет на проведение проверок соблюдения противоэпидемических мер, они будут продолжаться и дальше. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Он добaвил, что заведения, которые не присоединились к системе QR-кодов, после открытия 19 июля должны соблюдать вcе требования Роспотребнадзора.