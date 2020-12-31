Власти Подмосковья предупредили о проблемах на дорогах из-за ледяного дождя

Жителям Московской области рекомендовано временно отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за ухудшения погодных условий.
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Сегодня в регионе под влиянием циклона идут замерзающие осадки, на дорогах гололедица. Такая погода в некоторых районах возможна до позднего вечера. Чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта на дорогах работает спецтехника, — заявили в Министерстве транспорта.
Как писал NEWS.ru, в московском аэропорту Домодедово пришлось временно ограничить полёты из-за ледяного дождя. Ограничения вводили с 6:35 до 7:45 по местному времени. На взлётно-посадочной полосе образовалась наледь. Это привело к снижению коэффициента сцепления. Потребовалось чаще чистить полосу и обрабатывать её реагентами.