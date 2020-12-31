Власти Подмосковья предупредили о проблемах на дорогах из-за ледяного дождя

https://static.news.ru/photo/81636bee-4b56-11eb-b116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Московской области рекомендовано временно отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за ухудшения погодных условий.

Как передаёт «Радио 1», подмосковный Минтранс советует гражданам пользоваться общественным транспортом. Тем, кто всё-таки решился на поездку на автомобиле, рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, воздержаться от рискованных манёвров, снижать скорость перед пешеходными переходами и в целом быть предельно внимательными.

Сегодня в регионе под влиянием циклона идут замерзающие осадки, на дорогах гололедица. Такая погода в некоторых районах возможна до позднего вечера. Чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта на дорогах работает спецтехника, — заявили в Министерстве транспорта.

Как писал NEWS.ru, в московском аэропорту Домодедово пришлось временно ограничить полёты из-за ледяного дождя. Ограничения вводили с 6:35 до 7:45 по местному времени. На взлётно-посадочной полосе образовалась наледь. Это привело к снижению коэффициента сцепления. Потребовалось чаще чистить полосу и обрабатывать её реагентами.