Власти Подмосковья окажут дополнительную поддержку части пенсионеров

Одинокие и безработные пенсионеры Подмосковья, живущие на минимальное пособие, получат прибавку к пенсии: теперь они будут получать 17 тыс. рублей в месяц, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, такие меры поддержки коснутся 33 тысяч человек, которые проживают в Московской области больше 10 лет и не имеют дополнительного дохода, пишет «360».

Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живёт более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей, — рассказал Воробьёв.

По имеющимся данным, первые выплаты будут произведены в феврале: пенсионеры получат доплату не только за этот месяц, но и за январь.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Он также рекомендовал повысить размеры выплаты до одного минимального размера оплаты труда, направив соответствующее письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова.