https://static.news.ru/photo/615a464c-6ebb-11ea-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области опубликовал новую информацию о распространении коронавируса в регионе. Власти назвали города, в которых было зафиксировано заражение.

Семерых пациентов обнаружили в Одинцово, четверых — в Реутове и Истре, троих — в Балашихе, Красногорске и Раменском, двоих — в Видном и Люберцах. Также по одному случаю зафиксировали в Дмитрове, Мытищах, Наро-Фоминске, Подольске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Лобне, Жуковском, Химках и Фрязино, передаёт РИА Новости.

Также в стационарах области содержатся жители Москвы, Венесуэлы и непризнанной ДНР.

В мире число заразившихся превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый житель Республики Коми, заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.