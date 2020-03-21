https://static.news.ru/photo/458c0ece-6b77-11ea-a85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Подмосковья в настоящий момент продолжают прорабатывать вопрос снижения скоростного режима в регионе. Решение по этому поводу ещё не принято. Данной информацией поделились представители пресс-службы регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на слова вице-губернатора области Игоря Трескова.

Ранее сотрудники ведомства сообщали, что скоростной режим на 448 участках дорог в 36 муниципалитетах Подмосковья будет снижен с 60 до 50 км/ч. Реализовать указанную инициативу планируют с 1 июня 2020 года.

Снижение скоростного режима должно состояться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Особое внимание региональные власти уделят участкам, которые расположены недалеко от социально значимых объектов и жилых домов.

Решение о снижении скоростного режима на дорогах Московской области не принято, данный вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения с общественностью, — цитирует Трескова ТАСС.

В 2019 году в Подмосковье скоростной режим снизили на 73 участках дорог.

Как ранее писал NEWS.ru, российские автолюбители смогут ездить быстрее. На российских трассах планируют увеличить допустимый предел скорости. В 2019 году повышение разрешённой скорости затронуло 44 участков автодорог.