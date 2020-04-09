Власти Подмосковье ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно постановлению, теперь всех прибывающих в подмосковные аэропорты будут доставлять до места их проживания для организации карантина или самоизоляции. Кроме того, в области запрещается посещать кладбища, за исключением проведения похорон.

Воробьев также распорядился организовать для добровольцев бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте Подмосковья, сообщается на сайте правительства Московской области.

Как писал NEWS.ru ранее, в Московской епархии Русской православной церкви посоветовали соблюдать режим самоизоляции и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье.