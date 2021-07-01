Власти Петербурга заявили, что после «Алых парусов» заболеваемость падает

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что праздник выпускников «Алые паруса» не отразился на числе заражённых коронавирусом. Сейчас заболеваемость в городе снижается каждый день, сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Заболеваемость в том числе среди когорты старших школьников, 16–18 лет, а я это мониторирую каждый день, снижается. Я говорю о том, что я вижу, — праздник «Алые паруса» никак не нашёл отражение в числе заболевших детей, молодых людей этой возрастной группы, — сказал он.

Чиновник уверен, что причиной роста числа заболевших COVID-19 стали не массовые мероприятия, а отказ жителей от вакцины.

По его словам, сейчас в городе развернули четыре тысячи коек для больных коронавирусом. Он подчеркнул, что эта цифра была бы меньше, если бы люди больше прививались. Однако сейчас цифры начали снижаться.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.

Беглов позже заявил, что выпускников предупреждали о рисках на празднике. Им говорили, что «окончательный выбор остаётся за ними».

При этом большинство выпускных по всей России проходили онлайн из-за роста числа заражений COVID-19. Так, власти Москвы решили лишить в этом году выпускников школ общего традиционного праздника в парке Горького. Минпросвещения, в свою очередь, организовало всероссийский выпускной в Интернете.