https://static.news.ru/photo/837f367a-651e-11ea-858f-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Санкт-Петербурга с 16 марта до 30 апреля ввело запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса.

Устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за угрозы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти решено ввести режим повышенной готовности. Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко объединят усилия для профилактики в регионе вируса. В частности, в Петербурге и Ленобласти будет введён карантинный режим в стационарах, проведут дополнительную подготовку медперсонала, ограничат численность массовых мероприятий, также власти будут мониторить ситуацию с обеспечением противовирусными препаратами и ценами на них.

По данным на утро 13 марта, коронавирусом заразились более 131 тысячи человек, скончались почти 5 тысяч. За последние сутки в России зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19 на территории РФ. В Петербурге официально подтверждены два случая инфекции, завезённые из Италии.