Власти Петербурга выплатят по 1 млн рублей семьям погибших после рентгена

Администрация Санкт-Петербурга выплатит компенсацию семьям погибших и пострадавшим после рентгенографии желудка в Консультативно-диагностическом центре № 1, сообщает пресс-служба городской администрации. Инцидент произошёл в январе, в результате применения при процедуре некачественного бария, семь человек скончались. Руководство клиники и отделения задержали.

Постановлением губернатора Санкт‑Петербурга семьям погибших будет выплачен 1 млн рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, единовременно будут выплачено 500 тысяч рублей. При установлении причинения вреда здоровью — 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана адресная медико-социальная помощь, а также юридическая и психологическая поддержка.

О трагическом инциденте в КДЦ № 1 в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. В результате применения при процедуре рентгенографии желудка бария, не предназначенного для медицинского использования, скончались семь человек.

Полиция арестовала главного врача клиники Евгения Попова, была задержана заведующая отделом лучевой диагностики. Ей инкриминировано преступление по ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствие также предъявило обвинение старшей медсестре клиники и двум заместителям главного врача этого медучреждения.

Ранее сообщалось, что медсестра, фигурирующая в деле об инциденте, пыталась покончить с собой. Её удалось спасти, женщина находится в реанимации.