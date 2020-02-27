В субботу, 29 февраля, у Соловецкого камня в Петербурге пройдёт акция памяти Бориса Немцова.
Акция в формате пикета была согласована с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности,
Ранее администрация Санкт-Петербурга отказалась согласовать марш памяти Немцова из-за использования аббревиатуры РФ в заявлении организаторов. Чиновники посчитали сокращение неясным. Тогда оргкомитет назвал три площадки, где хотел бы провести памятную акцию: Невский проспект, Дворцовую площадь или Марсово Поле. От предложения властей провести акцию на окраине они отказались, писал NEWS.ru.
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