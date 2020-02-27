https://static.news.ru/photo/0c3afb32-595f-11ea-8088-fa163e074e61_660.jpg Народный мемориал «Немцов мост» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 29 февраля, у Соловецкого камня в Петербурге пройдёт акция памяти Бориса Немцова.

Акция в формате пикета была согласована с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее администрация Санкт-Петербурга отказалась согласовать марш памяти Немцова из-за использования аббревиатуры РФ в заявлении организаторов. Чиновники посчитали сокращение неясным. Тогда оргкомитет назвал три площадки, где хотел бы провести памятную акцию: Невский проспект, Дворцовую площадь или Марсово Поле. От предложения властей провести акцию на окраине они отказались, писал NEWS.ru.