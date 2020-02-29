Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал политической спекуляцией публичные обсуждения информации о претензиях Русской православной церкви (РПЦ) на ризницу храма Спаса на Крови. По его словам, местная епархия лишь просила предоставить помещение для переоблачения во время службы в соборе.
Он подчеркнул, что никаких других запросов от Церкви не было.
Было дано поручение рассмотреть обращение и выделить им какую-то комнату, чтобы они могли хранить облачение, просто переодеваться, — цитирует Беглова «Интерфакс».
В пресс-службе комитета имущественных отношений города агентству сообщили, что ведомство располагает обращением от Санкт-Петербургской епархии о передаче РПЦ часовни-ризницы Спаса на Крови. Однако там отметили, что документ «не является официальной заявкой, требуемой в соответствии с федеральным законом». Для этого нужно заявление и пакет документов, после чего вопрос должен быть рассмотрен комитетом в установленном порядке.
В комитете разъяснили, что по закону для принятия решения о передаче религиозной организации городского объекта недвижимости требуется подтверждение, что объект принадлежит к имуществу религиозного назначения.
В администрации государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» в свою очередь уточнили, что обращение от РПЦ уже поступало в октябре, и в ответ на него властям города разъяснили, почему передать церкви ризницу невозможно. В ней расположен музей с постоянной экспозицией.
При этом по самому храму, который также входит в состав государственного музея-памятника, обращений от РПЦ не было, подтвердили в ГМП.
Ранее NEWS.ru писал, что Церковь призвала власти Санкт-Петербурга вернуть митрополии часовню-ризницу при храме Спаса на Крови — памятник русской архитектуры начала XX века.