https://static.news.ru/photo/2f3b1dce-5af4-11ea-9099-fa163e074e61_660.jpg Фото: cathedral.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал политической спекуляцией публичные обсуждения информации о претензиях Русской православной церкви (РПЦ) на ризницу храма Спаса на Крови. По его словам, местная епархия лишь просила предоставить помещение для переоблачения во время службы в соборе.

Он подчеркнул, что никаких других запросов от Церкви не было.

Было дано поручение рассмотреть обращение и выделить им какую-то комнату, чтобы они могли хранить облачение, просто переодеваться, — цитирует Беглова «Интерфакс».

В пресс-службе комитета имущественных отношений города агентству сообщили, что ведомство располагает обращением от Санкт-Петербургской епархии о передаче РПЦ часовни-ризницы Спаса на Крови. Однако там отметили, что документ «не является официальной заявкой, требуемой в соответствии с федеральным законом». Для этого нужно заявление и пакет документов, после чего вопрос должен быть рассмотрен комитетом в установленном порядке.

В комитете разъяснили, что по закону для принятия решения о передаче религиозной организации городского объекта недвижимости требуется подтверждение, что объект принадлежит к имуществу религиозного назначения.

В администрации государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» в свою очередь уточнили, что обращение от РПЦ уже поступало в октябре, и в ответ на него властям города разъяснили, почему передать церкви ризницу невозможно. В ней расположен музей с постоянной экспозицией.

При этом по самому храму, который также входит в состав государственного музея-памятника, обращений от РПЦ не было, подтвердили в ГМП.