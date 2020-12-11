Власти Петербурга отказались снимать запрет на работу кафе в Новый год

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Санкт-Петербурге ограничения на работу заведений общепита в новогоднюю ночь не будут сняты при любых обстоятельствах. Об этом заявил заместитель главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, всё зависит от состояния системы здравоохранения, количества поступающих в больницы пациентов и числа выявленных случаев заражения. Будут рассматриваться любые варианты снятия ограничений, и приниматься с чёткими рекомендациями Роспотребнадзора, эпидемиологов и экономистов. Однако это не касается ночи на 1 января 2021 года.

Все, кроме новогодней ночи, может обсуждаться, — заявил Ситов в пресс-центре ТАСС.

Он не исключил возможности смягчения ограничительных мер касательно работы заведений общепита после 25 декабря.

Соответственно, согласно эпидемиологической ситуации, пожеланиям коллег, в целом оценки бизнес-ситуации мы и будем снимать эти ограничения, — сказал чиновник.

В Санкт-Петербурге на период новогодних каникул будет действовать ряд беспрецедентных ограничительных мер. Так с 30 декабря по 3 января будет запрещена работа кафе и ресторанов, а с 30 декабря пл 10 января — музеев, театров и концертов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге смертность превышает рождаемость уже на протяжении года. Кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы. Такие данные за октябрь озвучил Росстат.