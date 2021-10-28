Власти Петербурга обратятся в полицию из-за шутки о стоимости проезда

Власти Санкт-Петербурга намерены обратиться в полицию из-за новости в сатирическом издании ИА «Панорама». Там сообщили, что стоимость проезда в общественном транспорте многократно вырастет в период нерабочих дней. Материал в эфире городского телеканала «78» раскритиковал губернатор Александр Беглов.

Люди, которые распространяют именно такие слухи, — самые настоящие подонки, которые создают страх у людей. И вместо того чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением, — заявил глава Северной столицы.

ИА «Панорама» известно своими юмористическими публикациями, которые зачастую воспринимаются всерьёз и цитируются даже авторитетными и официальными СМИ. Недавно там появилась новость о повышении стоимости проезда в метро Санкт-Петербурга в 10 раз, в наземном транспорте — в пять раз.

Комитет по транспорту Смольного сразу же опроверг эту информацию, заявив, что цена на проезд в нерабочие дни останется прежней.

Беглов назвал публикацию «специально продуманной акцией».

Губернатор Санкт-Петербурга также допустил переход на дистанционное обучение в школах города после каникул, однако выразил надежду, что подобного не произойдёт.

Жёсткие ограничения в Северной столице вводятся с 30 октября по 7 ноября включительно.

Ранее Комитет против пыток возмутила шутка в ситкоме ТНТ про истязания в тюрьме. Если на ТВ начинают смеяться над пытками и истязаниями, то это говорит о ненормальности общества и телевизионного продукта, если он пользуется спросом, рассказал NEWS.ru юрист Комитета против пыток Сергей Шунин. Таким образом он прокомментировал трейлер ситкома ТНТ «Исправление и наказание», где героиня актрисы Анны Михалковой шутит про необходимость изнасиловать заключённого одной из тюрем.