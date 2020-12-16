Власти Петербурга могут смягчить коронавирусные ограничения на праздники

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Администрация Санкт-Петербурга рассматривает смягчение ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением COVID-19, для ресторанного и туристического бизнеса на новогодние праздники.

Высокопоставленный источник в городском правительстве рассказал «Невским новостям», что администрация обсуждает частичный отказ от ограничений с Роспотребнадзором.

Рост заболеваемости прекратился, город вышел на плато по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьёзно смягчить введённые ограничения, — отметил собеседник издания.

По словам источника, обсуждается возможность разрешить рестораторам принимать гостей до 23:00 во время новогодних каникул, а также открыть музеи и другие культурные учреждения с ограничением на количество посетителей. При этом в саму новогоднюю ночь планируется оставить все ограничения для ресторанов. Окончательное решение примут до конца текущей недели.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Санкт-Петербурга задал вопрос о перспективах открытия Северной столицы для иностранных туристов. Глава государства в ответ посоветовал Петербургу этой зимой развивать внутренний туризм.

С 4 декабря в Северной столице был ужесточён комплекс антикоронавирусных мер. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах под запретом. В новогодние праздники, с 25 декабря до 10 января, бары, кафе и рестораны будут иметь право принимать посетителей только с 06:00 до 19:00 часов, а с 30 декабря до 3 января обязаны закрыться. С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп численностью более 50 человек.

Губернатор города Александр Беглов предупредил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Как писал NEWS.ru, вице-губернатор Олег Эргашев проинформировал, что в Санкт-Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных коронавирусной инфекцией.