https://static.news.ru/photo/22ec36f2-5c4d-11ea-8870-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик из Омска, которого мать с сожителем в качестве наказания заставляли стоять на коленях на гречке, будет проживать со своей бабушкой. В настоящее время на женщину оформляются необходимые документы по временной опеке.

Об этом в понедельник, 2 марта, стало известно по итогам встречи губернатора Омской области Александра Буркова с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

На данный момент истязаемый мальчик находится в детском доме. Его поместили туда после того, как мать юного омича вместе с сожителем были осуждены за противоправные действия в отношении ребёнка. На встрече губернатора с омбудсменом особое внимание уделялось вопросу дальнейшего жизнеустройства мальчика. Сейчас временная опека оформляется на бабушку несовершеннолетнего.

С главой региона мы наметили планы не только по устранению выявленных нарушений, но и по совершенствованию системы профилактики в детской сфере в целом в Омской области. Мы обязательно будем участвовать в этой работе, оказывать необходимую консультативную поддержку и следить за реализацией на всех этапах, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы Кузнецовой со ссылкой на слова омбудсмена.

Как ранее писал NEWS.ru, Омский районный суд вынес приговор жителям Омска, которые истязали 8-летнего мальчика. Мать ребёнка и её сожитель наказывали мальчика, заставляя его стоять на коленях на гречке.

Суд приговорил мать к 1,5 года колонии, её сожителя — к 4,5 года общего режима.