Власти ответили на заявление КПРФ о непризнании выборов в Москве

В Мосгоризбиркоме ответили на заявление представителей КПРФ об отказе признать результаты онлайн-голосования на выборах по одномандатным округам в Москве. Власти заявили, что это не окажет влияния на итоги голосования, передаёт РИА Новости.

Такие заявления не повлияют на итоги, — сказали в комиссии.

20 сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет признавать результаты онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве. По его словам, объединение потребует провести расследование. Политик назвал электронное голосование «халтурой, которая может заразить всю страну».

Он добавил, что в Москве результаты «начали сводиться только сейчас, с утра», в то время как данные по всем другим регионам были известны ещё вечером 19 сентября.

Выборы в Москве завершились в 20:00 19 сентября, последние участки в стране закрылись в 21:00. После этого начали появляться первые результаты голосования. Данные по онлайн-голосованию из всех регионов кроме Москвы появились практически сразу. Однако в столице использовалась другая система. Результаты электронного голосования по городу до сих пор не опубликованы.

При голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).