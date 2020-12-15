Рособрнадзор опроверг введение контрольных по истории перед ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/539a1f8a-3ece-11eb-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ближайшее время Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) не планирует вводить обязательный экзамен по истории в 9-х и 11-х классах, сообщили в ведомстве.

Таким образом, для допуска к единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 11-м классе или к основному государственному экзамену (ОГЭ) в 9-м классе не понадобится сдавать историю.

В ближайшее время введение таких контрольных работ как обязательного допуска к ОГЭ и ЕГЭ не планируется, — рассказали ТАСС в Рособрнадзоре.

Накануне решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре была принята концепция преподавания в школах учебного курса «История России». Из неё следует, что специалисты должны выработать план по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования.

В частности, в качестве пилотного проекта предлагается ввести обязательную контрольную по истории, имеющую статус допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА), писал NEWS.ru.