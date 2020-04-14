Власти оштрафовали около 100 торговых точек в Москве

Пресс-служба департамента торговли и услуг столицы сообщила число штрафов за халатность и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. По информации ведомства, за нарушения были оштрафованы около 100 торговых точек в столице.
За последние три дня в Москве за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия. Сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда, — отметили в департаменте.
NEWS.ru передавал ранее, что в столице оштрафовали предпринимателя на 50 тысяч рублей. Причиной стала продажа продуктов питания на перроне Савёловского вокзала.
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