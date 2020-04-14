Власти оштрафовали около 100 торговых точек в Москве

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Полиция Москвы призвала не доверять СМС, в которых сообщается о якобы совершённом нарушении режима изоляции и предлагается оплатить штраф переводом на мобильный номер.

Также некоторым жителям столицы могут приходить мошеннические сообщения с предложением оформить пропуск для передвижения по городу за деньги. В полиции напомнили, что пропуска оформляются бесплатно, а протоколы о нарушении режима...