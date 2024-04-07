Власти Орска прокомментировали сообщения о пропавшей из магазинов воде В администрации Орска заявили, что питьевую воду подвозят в магазины города

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В магазинах Орска, пострадавшего от прорыва дамбы, наблюдается дефицит питьевой воды, но нехватка быстро восполняется, рассказали NEWS.ru в пресс-службе администрации города. Уточняется, что воду подвозят во все торговые точки.

О ситуации с питьевой водой известно. Бутилированную воду быстро разбирают, но ведется подвоз в торговые точки города. Также вода есть в резервуарах города. Специалисты следят за количеством рабочих скважин. Службы «Росводоканал-Орск» стараются поддерживать работу ключевых объектов в городе, — сообщили в администрации.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что поставки питьевой воды на прилавки Оренбургской области увеличили в несколько раз. Отмечается, что ведомство контролирует ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с ними развитие ситуации с паводками. В ходе беседы президент и главы регионов признали неизбежность затоплений на фоне увеличения сброса воды на гидротехнических сооружениях, ставшего следствием аномального повышения уровня воды. Кроме того, они отметили важность своевременной помощи всем пострадавшим и эвакуации граждан.