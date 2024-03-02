Беглов рассказал, как власти помогут пострадавшим при взрыве дома жильцам Беглов пообещал оплатить коммуналку жильцам пострадавших при взрыве квартир

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с жильцами квартир, получивших повреждения при взрыве дома на Пискаревском проспекте, сообщает «Фонтанка». В ходе общения с гражданами он пообещал обеспечить их временным жильем. На вопрос одного из жильцов, оплатят ли власти коммуналку на время ремонта, губернатор ответил положительно.

Если люди сами захотят уехать к родственникам — пожалуйста. Если негде, захотят выехать в гостиницу — гостиница готова. <...> Заплатим мы коммуналку, — сказал он.

Кроме того, он заявил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, а повреждения будут устранены за счет города. Специалисты также оценят степень повреждений припаркованных рядом с домом автомобилей. Составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний.

До этого жительница дома на Пискаревском проспекте рассказала, что «разнесло» всю ее квартиру. По ее словам, взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома, а она вместе с мужем и детьми проживают на первом. Семья в момент взрыва ночевала в другом месте.

По словам жительницы соседнего дома, взрыв был настолько мощный, что в ее квартире все затряслось. Она добавила, что слышала взрыв даже через беруши, а из окна ее квартиры было видно «огненное зарево».

Предварительно, в результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте в Петербурге повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.