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Власти одобрили проект о повышении доступности наркотических средств

14:08, 27 февраля 2021 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому повышается доступность медпомощи при назначении наркотических средств в медицинских целях.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» внесут в Госдуму в установленном порядке.

Законопроект также предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием, предусматривающим, что её положения не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлёкшие их утрату, совершённые по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при условии комиссионной фиксации факта утраты в установленном порядке, пишет РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд прекратил производство по делу детского хосписа «Дом с маяком», которое было открыто в связи с жалобами на выписывание пациентам большого количества наркотических лекарств.

Руководитель хосписа Лида Мониава рассказывала не только о жалобах из-за лекарств. Она сообщила, что после проверки учреждение обвинили в недобросовестном ведении журналов учёта наркотических веществ. Речь шла, в частности, о том, что журналы не были пронумерованы, прошнурованы, также не были заверены подписью руководителя и печатью организации. Мониава сообщала и о других вменявшихся хоспису нарушениях. В итоге в минувший четверг благотворительное учреждение было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей, наказание было назначено по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».

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