Власти объяснили земляные работы под Белгородом

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области, который находится на границе с Украиной, Владимир Жданов объяснил земляные работы на территории муниципалитета. Они проводятся по просьбе властей ради безопасности населения, отметил он во «ВКонтакте».

Жданов подчеркнул, что жителям городского округа следует принять такие работы как должное и сохранять спокойствие. По его словам, будучи человеком военным, он старается перестраховаться.

Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает, — сказал глава муниципалитета.

Ранее стало известно, что 5 апреля на территории Красногвардейского района Белгородской области, находящегося на границе с Украиной, прогремел взрыв, сообщила глава администрации муниципалитета Анна Куташова. Она подчеркнула, что это был не обстрел, человеческих жертв и разрушений нет.