Власти объяснили россиянам, почему стройматериалы так дорожают

В Министерстве промышленности и торговли России рассказали, что сезонный фактор стал причиной скачка цен на стройматериалы. Об этом сообщают «Известия».

Из общей картины в этом году выбились металлические и металлосодержащие, а также полимеросодержащие и битумосодержащие строительные материалы. Это стало следствием роста цен на сырьё, из которых выпускаются эти материалы, — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что стоимость строительных материалов изменяется в зависимости от сезона: в начале весны она растёт, а стабилизируется к июлю — августу, после чего цена опускается к сентябрю — октябрю.

Ранее сало известно, что в России впервые за год упали цены на жильё. На юго-востоке Москвы цены упали в июле на 1,5%, а по итогам августа цены могут снизиться ещё на 1,7%. При этом известно, что в Омске цены на квартиры упали на 1,5%, в Челябинске — на 1%, а в Перми — на 0,6%. Специалисты по недвижимости предполагают, что стоимость первичных квартир может снизиться на 10–15%.