Власти объяснили пробку из скорых перед клиникой

https://static.news.ru/photo/585bde06-7c09-11ea-9d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Оперативный штаб прокомментировал информацию о пробке из машин скорой помощи перед клиническим центом Федерального медико- биологического агентства в городе Химки Московской области. Там отметили, что затор вызван увеличенным числом пациентов.

Все люди будут помещены в стационар, и медики окажут им необходимую помощь, передаёт РИА Новости. Стационары Москвы и станция скорой помощи сейчас работают в усиленном режиме, отметили в оперштабе.

Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер, — добавили там.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёры, сыгравшие в сериалах «Клиника», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти», коллективно поблагодарили медицинских работников за героизм во время пандемии коронавируса.