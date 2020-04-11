Власти объяснили пробку из скорых перед клиникой

Оперативный штаб прокомментировал информацию о пробке из машин скорой помощи перед клиническим центом Федерального медико- биологического агентства в городе Химки Московской области. Там отметили, что затор вызван увеличенным числом пациентов.
Все люди будут помещены в стационар, и медики окажут им необходимую помощь,
Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер, — добавили там.
Ранее, как писал NEWS.ru, актёры, сыгравшие в сериалах «Клиника», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти», коллективно поблагодарили медицинских работников за героизм во время пандемии коронавируса.
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